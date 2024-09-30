Жара до 28 градусов и заморозки: чем будет удивлять погода в начале октября

В течение недели с 30 сентября по 6 октября 2024 года Украину ожидает преимущественно теплая погода, хотя местами возможны умеренные дожди. Благодаря атмосферным процессам с юго-востока, температурный фон будет выше нормы на 5-10 °C. В то же время в западных областях возможны более прохладные условия и даже заморозки в отдельные дни.

Прогнозом погоды на неделю поделился синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в понедельник, 30 сентября, большинство областей останутся под влиянием сухой и теплой погоды. Лишь на западе ожидается дождь, а в Карпатах возможен мокрый снег. Температура на западе будет колебаться от +5 до +14 °C, тогда как на остальной территории воздух прогреется до +25 °C, а на юго-востоке даже до +28 °C.

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Во вторник, 1 октября, дожди на западе продлятся лишь ночью, днем будет преобладать сухая погода. Ветер усилится на Левобережье и Одесщине, а температура воздуха будет стабильно теплой – до +27 °C на юге и востоке.

Погода в Украине прогноз на 10 дней.

Погода в городах Украины. Источник: Скриншот из pogoda.meta.ua Погода в городах Украины. Источник: Скриншот из pogoda.meta.ua

Погода в городах Украины. Источник: https://pogoda.meta.ua/ru/ukraine/10/ Погода в городах Украины. Источник: https://pogoda.meta.ua/ru/ukraine/10/

Погода в городах Украины. Источник: https://pogoda.meta.ua/ru/ukraine/10/ Погода в городах Украины. Источник: https://pogoda.meta.ua/ru/ukraine/10/

В среду, 2 октября, по всей территории Украины прогнозируется солнечная погода без осадков. Западные области могут столкнуться с заморозками на почве до -3 °C ночью, в то время как днем воздух прогреется до +18 °C. Остальные регионы будут оставаться в пределах +26 °C.

Теплая и малооблачная погода продлится в четверг, 3 октября. Осадки не предполагаются, однако возможны утренние туманы. Температура будет оставаться от +8 до +27 °C, с умеренными заморозками в западных областях.

В пятницу и субботу 4-5 октября дожди охватят западные регионы, а также частично южные и центральные области. В воскресенье, 6 октября, неустойчивые погодные условия с дождями распространятся на большинство областей, кроме восточной и западной части страны.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда ждать первое осеннее похолодание в Украине.

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