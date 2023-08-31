Ждет Севастополь, ждет Камчатка: Данилов показал испытания украинских дальнобойных ракет (видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обнародовал кадры испытаний новой украинской ракеты. По его словам, они прошли успешно.

Данилов добавил, что реализация украинского дальнобойного оружия была эффективной. Об этом он написал в Facebook.

"Ракетная программа Президента Украины в действии. Испытания успешны, применение эффективно. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" P.S. Тихая и поющая украинская ночь", – говорится в сообщении.

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Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства попало в цель российских оккупантов с расстояния в 700 километров. Впрочем, о какой именно цели говорилось, он не сообщил.

Примечательно, что 700 километров – это примерное расстояние до Пскова, где в ночь на 30 августа прогремели взрывы на аэродроме.

Напомним, ночью и утром 31 августа взрывы раздавались в российском Брянске и Москве.

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