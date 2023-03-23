Жена Виктора Павлика сделала пластику на лице: как выглядит и сколько стоит операция

Жена Виктора Павлика, блоггер Екатерина Репьяхова поделилась послеоперационными фото и рассекретила стоимость пластической операции. Женщина сделала ринопластику и липофилинг подбородок.

Об этом Репьяхова рассказала в своем Instagram. Пользователи сети не перестают обсуждать "новый" вид женщины.

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По ее словам, ринопластика стоила 3520 евро, а септопластика – 1100 евро.

"Стоила операция 3520 евро. Если дополнительно выравнивать перегородку, то еще плюс 1100 евро. У меня была ринопластика. А операция по перегородке носа называется септопластика (это когда есть искривление на КТ носовых пазух)", – написала Репьяхова.

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию

Екатерина тоже хотела сделать маммопластику, но пока отказалась от этой операции. Все потому, что в будущем она хочет иметь детей. Поэтому коррекция потребуется после последующего вскармливания детей грудью.

"Поэтому сделаю маммопластику, когда закрою гештальт с детьми", – отметила блогерша.

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Ранее Репьяхова поделилась первыми кадрами из больницы.

Екатерина Репьяхова оказалась на операционном столе

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию и показала фото

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию и показала фото

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию и показала фото

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию и показала фото

Муж Репейовой был категорически против каких-либо вмешательств во внешность жены, но она решила сделать так, как она этого хотела.

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию и показала фото

После операции блоггерша показала свой живот, из которого врачи брали жировую ткань для операции на подбородке.

"Живот тоже немного болит. Отсюда брали жир и ставили в подбородок", – рассказала Екатерина.

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию и показала фото

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию и показала фото

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