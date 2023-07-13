Женщина нашла естественный способ увеличить губы и насмешила сеть (видео)

В Китае женщина решила проверить, что будет с ее губами, если покусают пчелы. Она специально приманила пчел к своему лицу, чтобы проверить "лайфхак".

Видео, на котором женщину кусают пчелы, появилось в соцсетях. Фоловеры восхищаются ее смелостью и смеются над ее опасным поступком, поскольку после укуса пчелы у нее могла возникнуть аллергическая реакция и неизвестно, чем бы этот "эксперимент" закончился.

Из видео можно увидеть, что женщина испытала необычный способ увеличения губ, но получила непредсказуемую реакцию. Ее верхняя губа распухла так, что женщине было тяжело ею пошевелить.

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СМИ узнали, что на такой эксперимент отважилась 29-летняя жительница Китая во время своей поездки в провинцию Фуцзянь.

Короткий клип приобрел невероятную популярность, набрав более 10 миллионов просмотров. Многие пользователи социальных сетей восхищенно удивлялись такой неожиданной реакции женщины на укус пчелы.

Между тем, эксперты предупреждают, что это опасное и не рекомендованное действие. Укус пчелы может вызвать серьезные аллергические реакции, а также представлять угрозу жизни в некоторых случаях. Они призывают людей не экспериментировать со своим здоровьем и обратиться к профессионалам для любых косметических процедур.

Напомним, для большинства людей укус пчелы не представляет опасности. Но у некоторых он может вызвать сильную аллергическую реакцию, которую может убить. Как действовать после укуса пчелы подскажет UaPortal

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