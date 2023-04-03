Женщина останется одинокой: 5 комнатных растений, которые "выгоняют" мужчин из дома

Некоторые комнатные растения, невзирая на свою красоту, негативно влияют на жизнь в доме или квартире. Есть среди них разлучники, которые "выгоняют" мужчину из дома, обрекают женщин на одиночество и разрушают семейное благополучие.

Если такие вазоны будут в доме, то мужчины могут безвозвратно убежать: чины покинут матерей, невесты покинут молодых девушек, а женатые мужчины уйдут даже из семьи. Как сообщает Флорист, такие растения намеренно создают атмосферу, нестерпимую для мужчин/мальчиков.

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В первую очередь к цветам-разлучникам относятся лианы и плющи. Даже в народе говорят: "Муж убежит изо всех сил, если женщина растит плющ", "Чем длиннее стебли, тем дальше мужчина".

Считается, что есть два вида "мужскогогонных" растений:

Растения, изгоняющие мужчин из дома. Растения, не пускающие мужчин в дом.

Однако ученые утверждают, что это необоснованные обвинения. У этих растений нет никакой мистической силы. Однако женщины опасаются паранормальных свойств этих растений.

Сциндапсус или золотая лиана

Сциндапсус – Золотая лилия – какие вазоны нельзя выращивать дома

Сциндапсус имеет пеструю окраску листьев, которая привлекает флористов и любителей комнатных растений. По народным поверьям, когда распускаются соцветия, то у мужчин исчезает половая сила.

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У лианы длинный стебель, иногда достигающий пяти метров, сердцевидные листья расположены на нем одиночно, на значительном расстоянии друг от друга.

Цисус

Цисус – какие вазоны нельзя выращивать дома

Цисус – очень хрупкое и красивое растение, которое еще называют комнатным виноградом. Однако вазон вызывает раздражительность и ссоры, разрушает отношения и выгоняет из дома мужчин, а вьющийся стебель свидетельствует о способности "вытягивать мужскую силу".

Дифенбахия

Дифенбахия – какие вазоны нельзя выращивать дома

Дифенбахия – ядовитое комнатное растение, опасное для детей и домашних любимцев. Из-за ее вредных испарений появляется головная боль, а у мужчин растение вызывает спад сексуальной активности и приступы паники.

Если длительно вдыхать ее пары, то мужчина может иметь импотенцию, или же у пары возникнут проблемы с зачатием ребенка. Поэтому лучше избавиться от растения из дома.

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Плющ

Комнатный плющ

Плющ обрекает женщину на одиночество, выживая из дома мужчины. Темная окраска растения предупреждает, что в нем есть злые силы. Также растения поглощают энергию.

Монстера

Монстера – какие вазоны нельзя выращивать дома

Монстера выделяет влагу, вызывающую головную боль. Поэтому это растение нельзя держать в спальне, поскольку мужчина будет хотеть покинуть дом, чтобы найти более безопасное место.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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