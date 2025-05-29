Женщины теряют работу из-за ИИ: эксперты назвали ключевые области риска

Искусственный интеллект уже начинает вытеснять женщин с рынка труда, особенно в областях, где преобладает офисная, бухгалтерская и цифровая деятельность – именно эти профессии чаще всего подвергаются автоматизации. Согласно новому отчету ООН, в ближайшие годы в странах с высоким уровнем доходов до 10% женских рабочих мест могут быть заменены ИИ – почти втрое больше, чем среди мужчин.

Как сообщает Euronews, такие выводы содержатся в новом совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и польского исследовательского центра NASK, подготовленном для ООН. В документе подчеркивается риск масштабного вытеснения женщин с рынка труда, особенно в странах с высоким уровнем дохода.

Эксперты отмечают, что искусственный интеллект чаще автоматизирует те виды работ, которые традиционно считаются "женскими". Согласно исследованию, в государствах с высокими доходами ИИ может заменить почти 10% должностей, занимаемых ныне женщинами. Для мужчин этот показатель значительно ниже – всего 3,5%.

Читайте также: Профессиональная революция: кто к 2030 году останется без работы, а кто станет в центре спроса

Наибольший гендерный разрыв из-за автоматизации наблюдается в странах Европы и Центральной Азии: здесь под потенциальной угрозой замены ИИ находятся 39% рабочих мест, занятых женщинами, в то время как среди мужчин – только 26%. Это свидетельствует о том, что развитие искусственного интеллекта может еще больше усугубить уже существующее неравенство между полами на рынке труда.

Самыми уязвимыми к автоматизации остаются профессии, связанные с офисной деятельностью, бухгалтерией, обработкой информации, а также цифрового контента и программирования. Причина состоит в том, что эти задачи легко передать нейросетям и алгоритмам.

Уже сегодня ИИ способен выполнять работу, которая недавно считалась исключительно человеческой: написание текстов, модерация онлайн-контента, анализ статистических данных, создание отчетов и даже отдельные функции управления. Впрочем, специалисты подчеркивают: речь не идет о полном исчезновении профессий, а скорее об их существенном переформатировании.

Искусственный интеллект пока не способен полностью заменить навыки, основанные на критическом мышлении, эмоциональном интеллекте, принятии решений и живом общении между людьми. Эти компетенции могут стать ключевыми для работников в будущем. Экономистка МОТ Жанин Берг отмечает, что важно сохранять трезвый взгляд и не поддаваться ни страхам, ни завышенным ожиданиям потенциала ИИ. "В условиях всеобщего увлечения технологиями легко потерять связь с реальностью", – предостерегает она.

Международная организация труда призывает правительства, работодателей и профсоюзы заранее готовиться к изменениям, которые несет автоматизация. В первую очередь речь идет о разработке национальных стратегий защиты для уязвимых работников, инвестициях в образование, профессиональной переподготовке и создании систем поддержки для тех, кто может потерять работу или часть дохода. Особое внимание предлагается уделить женщинам, работающим в сфере рутинного административного труда, ведь именно они находятся в группе наибольшего риска.

Раньше мы рассказывали, что пенсионерам стало легче найти работу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!