Жилищные субсидии: что изменится для украинцев в марте-2024
В марте 2024 года граждане Украины сохранится возможность получения государственной и дальше иметь возможность оплачиваемой жилищно-коммунальные услуги с помощью субсидии. Март будет последним полным месяцем отопительного сезона 2023-24.
Средний размер финансовой поддержки для украинцев на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 2023-24 составляет 1410 грн. Сокращение размера жилищных субсидий не ожидается.
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Как и где оформить субсидии
В этом году в госбюджете на субсидии заложено 50 млрд грн для 3 млн украинских семей. Это на 25% больше, чем в прошлом году.
Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период 2023-24 доходы учитываются за I-II кварталы 2023 года, а размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.
Субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.
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Обратиться за жилищными субсидиями можно несколькими способами:
▪ наиболее удобной для многих является опция подачи документов через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или через портал Действие;
▪ каждый может обратиться за назначением субсидии в любой сервисный центр ПФУ, без привязки к месту регистрации, такой вариант приемлем для людей, нуждающихся в экспертной консультации и помощи работников фонда;
▪ также есть возможность обратиться лично к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам ЦНАПов;
▪ кроме того, обращение в Пенсионный фонд Украины можно направить по почте как вариант удаленной формы обращения.
О каких изменениях нужно сообщать органы ПФУ, чтобы не потерять субсидию
Получатель жилищной субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, информировать о них орган Пенсионного фонда Украины.
Получатели субсидии обязаны сообщать об изменениях в отношении:
- изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;
- изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);
- изменения в составе семьи члена домохозяйства;
- изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
- изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;
- смены управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения;
- наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии.
При наступлении указанных условий представляются новые заявление и декларация.
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