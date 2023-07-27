Жилищные субсидии: Что изменится в процедуре назначения и сумме выплат с 1 августа

В августе размер жилищной субсидии останется на уровне 300-400 гривен и правительство не планирует увеличивать размер совокупного дохода для получения этой помощи. Положение о 15% остается неизменным до завершения военного положения, которое действительно имеет даже после отмены карантина с 1 июля. Следует отметить, что во время карантина субсидия предназначалась тем, кому расходы на коммунальные услуги превышали 15% среднемесячного дохода семьи, но с 1 августа планка должна была подняться до 20%.

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Правительство приняло решение, согласно которому субсидия будет назначаться, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены. Те, кто уже получал жилищную субсидию в отопительный сезон, получат ее автоматически без подачи новых заявлений.

Однако для некоторых категорий украинцев необходимо будет подать заявки на получение субсидий заново. Среди таких категорий:

внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства, арендующие жилые помещения;

те, кто оплачивает жилищно-коммунальные услуги по фактическому месту жительства, если количество зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

обращающиеся за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Заявления на субсидии можно подавать онлайн на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Перед этим необходимо авторизироваться с помощью электронной квалифицированной подписи и заполнить соответствующую онлайн-форму.

Также следует учитывать, что выплаты повышенных пенсий за июль учтутся в отопительном сезоне, который начинается осенью. Директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко подчеркнула, что субсидианты не лишатся поддержки, поскольку определение субсидии учитывает доход за предыдущий период.

Также напомнила, что с 1 июня учтен автоматический перерасчет пособия на оплату ЖКУ с учетом повышенных тарифов. Однако определенная категория граждан может быть лишена субсидий в случае несоответствия условиям получения.

Это может случиться, если площадь квартиры или дома превышает установленные пределы, если кто-то из семьи совершал покупки на значительную сумму, наличие значительных банковских депозитов или внутригосударственных облигаций, а также в других случаях, перечисленных в списке условий для получения субсидий.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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