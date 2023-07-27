Житлові субсидії: Що зміниться в процедурі призначення та сумі виплат з 1 серпня

У серпні розмір житлової субсидії залишиться на рівні 300-400 гривень, і уряд не планує збільшувати розмір сукупного доходу для отримання цієї допомоги. Положення про 15% залишається незмінним до завершення воєнного стану, яке має дійсність навіть після скасування карантину з 1 липня. Варто зазначити, що під час карантину субсидію призначалось тим, кому витрати на комунальні послуги перевищували 15% середньомісячного доходу родини, але з 1 серпня ця планка мала піднятися до 20%.

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Уряд прийняв рішення, згідно з яким субсидія призначатиметься, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування. Ті, хто вже отримував житлову субсидію під час опалювального сезону, отримають її автоматично без подання нових заяв.

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Проте, для деяких категорій українців необхідно буде подати заявки на отримання субсидій заново. Серед таких категорій осіб:

внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства, що орендують житлові приміщення;

ті, хто оплачує житлово-комунальні послуги за фактичним місцем проживання, якщо кількість зареєстрованих осіб у домогосподарстві менше, ніж кількість зареєстрованих;

ті, хто звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Заяви на субсидії можна подавати онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду України. Перед цим необхідно авторизуватися за допомогою електронного кваліфікованого підпису та заповнити відповідну онлайн-форму.

Також варто враховувати, що виплати підвищених пенсій за липень врахуються в опалювальному сезоні, що починається восени. Директорка департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України, Олена Охріменко, підкреслила, що субсидіанти не втратять підтримки, оскільки визначення субсидії враховує дохід за попередній період.

Також нагадала, що з 1 червня враховано автоматичний перерахунок допомоги на оплату ЖКП з урахуванням підвищених тарифів. Проте, певна категорія громадян може бути позбавлена субсидій у разі не відповідності умовам отримання.

Це може трапитися, якщо площа квартири або будинку перевищує встановлені межі, якщо хтось із родини здійснював покупки на значну суму, є наявність значних банківських депозитів або внутрішньодержавних облігацій, а також у інших випадках, перерахованих у списку умов для отримання субсидій.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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