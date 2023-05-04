Жуткая диета средневековой Европы: для чего в древности ели забальзамированные тела мумий

Впечатляет, насколько мало уважения европейцы испытывали к мертвым, если начали использовать их тела в различных целях. В арабской и персидской традиционной медицине использовали натуральный битум. Еще Авиценна (Ибн Сина) в 11 веке описал его пользу для лечения абсцессов, переломов, ушибов, тошноты, язв с помощью мумия (воска). В то же время труды арабских и персидских ученых переводились в университете Салерно в Италии, где о мумие не знали и в трудах о нем ничего не разъяснялось, ведь на Востоке и так все знали, что это такое. Но европейцы трактовали это слово так: "Это субстанция, которую можно найти в землях, где похоронены тела, забальзамированные из алоэ, с которым жидкости из тела смешиваются и превращаются в мумию", – писал итальянский ученый Герард Кремонский. В 13 веке вся Европа была уверена в целебных свойствах мумий из египетских гробниц.

В 15 веке египетские мумии всерьез считались лекарственным средством. Здесь начали свое дело расхитители гробниц. Особое внимание уделялось бедным и относительно свежим захоронениям. Там действительно находить битум: его использовали для бальзамирования вместо дорогого луга натра и камеди (смола деревьев). Смола настолько сильно смешивалась с тканями умершего, что невозможно было отличить, где битум, а где собственно тело умершего.

В 16 веке мумиями уже полным ходом торгуют. Есть и ассортимент: mumia vulgaris (мумия обычная), mumia arabus (мумия арабская), mumia sepulchorum (мумия из гробниц). Мумии становятся очень популярны в Европе.

В 1580 году какой-то англичанин пишет: "Тела древних людей, не сгнившие, а целые, выкапывают каждый день. Эти мертвые тела и есть те мумии, которых врачи и аптекари заставляют нас глотать против нашей воли".

Спрос становится настолько высоким, что мошенники начинают предлагать трупы преступников под видом мумий. В 1564 году врача короля Наварры Ги де ля Фонтена привели к торговцу мумией в Каире. Он сказал, что готовит лекарства самостоятельно и не понимает, как европейцы могут употреблять такую гадость.

Мумиями начинают лечить высшие слои населения. К примеру, король Франции Франциск I не едет на охоту без мешочка с порошком мумии. Кстати, практика поедания трупов была нормальной для того времени, ведь медики сами прописывали такое "лечение". Король Дании Кристиан IV, к примеру, употреблял в качестве лекарства перемолотые черепа казненных преступников. Единственным минусом лекарств было то, что они не действовали. Врачи сами признавали, что мумии в лечении не помогают.

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В 17 веке мода на лечение мумиями потихоньку уходит, а французский ботаник Пьер Поме даже советует привлекать мумиями рыбу.

В 18 веке лечение мумиями признано шарлатанством. Но в 1798 году Наполеон идет в поход на Египет и это порождает манию на все египетское: папирусы, скарабеи и мумии скупаются европейцами в промышленных масштабах. На улицах Каира обыденным делом было встретить торговца целыми телами мумий. Хотя чаще продавались их части.

В 19 веке части мумий до сих пор продаются на египетских рынках. Наибольшей популярностью пользовались головы, а наиболее дорогими были мумии из богатых гробниц. Расценки невысокие: голову можно было приобрести за 10-20 египетских пиастров. Весь товар нелегально вывозился в Европу. Кстати, на столе писателя Густава Флобера в течение 30 лет стояла мумифицированная ступня, которую он нашел в Египте.

"Это было бы не очень респектабельно – показаться в Европе по возвращении из Египта без крокодила в одной руке и мумии в другой", – писал монах Фердинанд де Жерамб в 1833 году.

Лишь в конце 19 века до людей дошло, что следует уважать прах и могилы египтян. Хотя художники продолжали применять порошок из мумий в качестве пигментов для своих картин, пока в 1837 году английский химик Джордж Филд в трактате о красках и пигментах написал: "Мы не добьемся ничего особенного, размазывая полотнами остатки жены какого-нибудь Потифара, чего можно достичь за помощью более приличных и стойких материалов.''

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