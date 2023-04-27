Жуткая находка: венгерские ученые нашли мумифицированную детскую руку, сжимающую древнюю монету

Находка поразила ученых превосходным сохранением мягких тканей, в частности кисти. Проведя химический анализ останков, они обнаружили, что все ткани сильно загрязнены медью. Это первый случай "медной мумификации". "Медные" останки маленького ребенка с медной монетой в руке нашли на заброшенном кладбище Ньярлоринцы, Венгрия.

Об этом пишет IFLScience.

Ученые назвали находку "беспрецедентной в биоархеологической истории". Ученых интересовала причина столь замечательной сохранности мягких тканей руки, ведь в условиях кладбища это невозможно. Проведенное исследование показало, что тело ребенка содержит очень высокое содержание меди. Оно в 497 раз превышало уровень, обнаруженный в других мумиях.

Читайте также: В Боливии нашли место, связанное с древним культом.

Медная монета, которую малыш держал в руках, замумифицировала его тело. Потому мягкие ткани ребенка так хорошо сохранились. Интересно то, что монета была в обращении в период между 1858 и 1862 годами, а ребенка похоронили через 150 лет после того, как кладбище перестали использовать.

Напомним, мы уже писали о сокровищах викингов, найденных в Ютландии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !