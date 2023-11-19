Зима 2024: дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах сезона (фото)

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах этой зимы. От металлик до меховых тканей – узнайте, какую одежду стоит приобрести.

Об этом он сообщил в своем Instagram. По словам Андре Тана, самым стильным цветом этого года является бордовый.

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"Зима приближается, поэтому самое время узнать о главных трендах этого сезона", – сказал Андре Тан.

Главные тренды зимы 2024

Металлик

Один из ведущих стилей этой зимы – металлик и металлизированные ткани. Дизайнер считает, что этот тренд будет не только этой зимой, а потому стоит добавить в гардероб вещи в этом оттенке.

Бордовый цвет

Институт цвета Pantone выбрал бордовый оттенок – один из самых стильных цветов этого года.

"Практически в каждой коллекции, представленной на подиумах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, можно увидеть красные и бордовые акценты: они преобладали в полных образах, вдохновляли в отдельных элементах и добавляли шарм аксессуарам", - рассказал дизайнер.

Акцентные плечи

Структурированные плечи 80-х возвращаются, это выглядит стильно и грандиозно, рассказал Андре Тан. Массивные плечи можно увидеть в платьях, пальто торжественного кроя и свитерах.

Воланы, рюши и бахрома

Декоративные элементы придают изысканность, романтику и грацию в одежду. Воланы, рюши и бахрома делая зимние образы более женственными и стильными.

Мягкие и меховые ткани

Пушистые пальто, мягкие плащи и изделия с меховой отделкой – блейзеры, свитера, пушные сумки – станут популярными.

"Сделайте упор на тактильных вещах, в которых можно ощутить мягкую приятную фактуру", – добавил дизайнер.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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