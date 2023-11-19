Зима 2024: дизайнер Андре Тан розповів про головні тренди сезону (фото)

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про головні тренди цієї зими. Від металік до хутряних тканин – дізнайтеся, який одяг варто придбати.

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Про це він повідомив у своєму Instagram. Зі слів Андре Тана, найстильнішим кольором цього року є бордовий.

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"Зима наближається, тож саме час дізнатися про головні тренди цього сезону", – сказав Андре Тан.

Головні тренди зими 2024

Металік

Один із провідних стилів цієї зими – металік і металізовані тканини. Дизайнер вважає, що цей тренд буде не лише цієї зими, а тому варто додати до гардероба речі в цьому відтінку.

Бордовий колір

Інститут кольору Pantone обрав бордовий відтінок – одним із найстильніших кольорів цього року.

"Практично в кожній колекції, представленій на подіумах у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі, можна було побачити червоні та бордові акценти: вони переважали в повних образах, надихали в окремих елементах та додавали шарм аксесуарам", – розповів дизайнер.

Акцентні плечі

Структуровані плечі 80-х років повертаються, це виглядає стильно та грандіозно, розповів Андре Тан. Масивні плечі можна побачити в сукнях, пальтах урочистого крою та светрах.

Волани, рюші та бахрома

Декоративні елементи додають вишуканості, романтики та грації в одяг. Волани, рюші та бахрома роблячи зимові образи жіночнішими та стильнішими.

М'які та хутряні тканини

Пухнасті пальта, м'які плащі та вироби з хутряною обробкою – блейзери, светри, хутрові сумки – стануть популярними.

"Зробіть акцент на тактильних речах, у яких можна відчути м'яку приємну фактуру", – додав дизайнер.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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