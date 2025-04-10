'Зимний' апрель: в Карпатах выпало 20 сантиметров снега

В Карпатах снова заснежило: в течение 9 апреля выпало около 20 сантиметров снега, и осадки до сих пор не прекратились. В частности, на вершине Поп Иван наблюдается туман, облачность и почти нулевая видимость.

Ветер западного и северо-западного направлений дует со скоростью 10–12 м/с, температура воздуха опустилась до –10°C. Местами снежные заносы достигают метра. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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ГСЧС с иронией замечает: "Кажется, апрель забыл, что он апрель". В связи с непогодой спасатели настоятельно советуют воздержаться от походов в горы, пока ситуация не стабилизируется.

Напомним, ранее мы рассказывали о прогнозе погоды в Украине на 9 апреля.

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