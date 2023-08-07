Зола и борная кислота: топ 3 подкормки для винограда, которые следует применить в августе

Есть несколько эффективных методов, которые помогут вырастить здоровый, сладкий, сочный и большой урожай винограда. Важно знать определенные уловки ухода за растением и вовремя подкармливать его соответствующим удобрением.

Об этом пишет news.live.

Натуральные органические удобрения являются лучшим выбором для винограда, поскольку они доступны по цене и положительно влияют на почву, повышая ее плодородие. Химические синтетические удобрения, напротив, не улучшают плодородие почвы и могут негативно влиять на полезные микроорганизмы сада.

Среди лучших удобрений для винограда в августе следует отметить борную кислоту, золу и коровяк. Если виноград принадлежит к поздним сортам, используйте монофосфат калия, чтобы улучшить качество и увеличить количество ягод на гроздях.

Борную кислоту следует применять внекорнево, растворив 10 г средства в 10 литрах теплой воды. Это удобрение поможет улучшить вкус винограда и увеличить размер ягод.

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Золу лучше всего использовать после сжигания картофельной ботвы или подсолнечника. Для подкормки винограда растворите 250 г золы в 10 литрах воды и настаивайте в течение 24 часов. Это комплексное удобрение содержит все необходимые для растения макро- и микроэлементы.

Коровяк можно использовать только при дефиците азота у растения. На 10 литров воды добавьте 1 литр коровяка и настаивайте в течение суток. Он поможет обеспечить растение азотом и стимулировать его рост и развитие.

Правильно применяя удобрения в августе, вы сможете значительно увеличить урожай винограда, насладиться вкусными и сочными ягодами.

Напомним, мы уже писали, когда и как нужно высаживать виноград.

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