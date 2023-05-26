Зола и мочевина: топ-3 удобрения для сливы
После цветения сливы, ее нужно подкормить. Если этого не сделать, завязь может опасть и плодов не будет. Это не касается молодых растений до года.
Для хорошего роста сливы ее нужно подкармливать:
фосфором;
азотом;
калием;
магнием.
куриный помет;
лошадиным навозом;
компостом;
древесной золой;
мочевиной.
Как подкармливать сливы
Подкармливать сливу можно корнево и внекорнево.
Корневая подкормка – это внесение сухих или влажных удобрений под дерево.
Внекорневая подкормка – это обработка деревьев растворами из удобрений.
Какими удобрениями подкармливать сливу
Древесная зола
Вносите 2 кг сухой золы в подготовленную канавку глубиной 15 см. После внесения золу присыпьте землей.
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Чтобы сделать раствор из золы, возьмите 1 стакан золы и 10 л кипятка и смешайте. Дайте настояться 30-60 минутам. На одно дерево достаточно 1 л раствора.
Мочевина
Приготовьте раствор: 20 г мочевины растворите в 10 л воды. Обрабатывайте им дерево.
Навоз
На основе навоза можно сделать удобрение. Для этого смешайте 10 кг навоза, 200 г золы, 60 г суперфосфата, 20 г мочевины, 20 г солей калия (количество рассчитано на 1 сотку земли).
Напомним, мы уже писали, как подкармливать розы бананами, чтобы они пышно цвели.
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