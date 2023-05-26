Зола та сечовина: топ-3 підживки для сливи

Після цвітіння сливи, її треба підживити. Якщо цього не зробити, зав’язь може опасти і плодів не буде. Це не стосується молодих рослин до року.

Для хорошого росту сливи її потрібно підгодовувати:

фосфором;

азотом;

калієм;

магнієм.

курячий послідом;

кінським гноєм;

компостом;

деревною золою;

сечовиною.

Як підгодовувати сливи

Підгодовувати сливу можна коренево та позакоренево.

Коренева підгодівля – це внесення сухих чи вологих добрив під дерево.

Позакоренева підгодівля – це оброблення дерев розчинами з добрив.

Якими добривами підживляти сливу

Деревна зола

Відео дня

Вносьте 2 кг сухої золи у підготовлену канавку, глибиною 15 см. Після внесення золу присипте землею.

Читайте також: Чим підгодувати розсаду капусти, щоб виросли великі качани

Щоб зробити розчин з золи, візьміть 1 стакан золи та 10 л окропу і змішайте. Дайте настоятися 30-60 хвилин. На одне дерево достатньо 1 л розчину.

Сечовина

Приготуйте розчин: 20 г сечовини розчиніть в 10 л води. Обробляйте ним дерево.

Гній

На основі гною можна зробити добриво. Для цього змішайте 10 кг гною, 200 г золи, 60 г суперфосфату, 20 г сечовини, 20 г солей калію ( кількість розрахована на 1 сотку землі)

Нагадаємо, ми вже писали, як підживлювати троянди бананами, щоб вони пишно цвіли.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!