Звучала воздушная тревога: оккупанты перекрыли Крымский мост после очередного 'хлопка' и угрозы атаки (видео)

Утром 6 мая в оккупированном россиянами Крыму местные жители сообщили о звуках взрывов и публиковали видео, что это подтверждали. "Было два сильных хлопка, после этого дым. Красногвардейский район", – говорилось в сообщении.

Сообщалось также, что взрывы слышали вблизи Джанкоя: "Под Джанкоем какой-то бабах".

Оккупационные "власти" Крыма заявили, что сработала система ПВО. В частности, об этом написал так называемый советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

"На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", – написал он.

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Впоследствии жители Крыма в соцсетях начали публиковать фото и видео оказавшегося перекрытым Крымского моста. Перекрыли и паромную переправу.

"Крымский мост закрыт. Говорят, угроза атаки. Всех разворачивают назад. Говорят, переправа тоже не работает", – писали они.

Крючков на это ответил, что такое распоряжение дал "министр транспорта Крыма Николай Лукашенко".

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время. Просим прощения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме", – добавил он.

В 10 часов Крючков заявил, что Крымский мост вернули в "рабочее состояние".

Местные жители пишут в соцсетях, что "грузовые "Газели", фуры и "бусики" через мост не пропускают. Паромная переправа работает в штатном режиме (только для грузовых автомобилей)".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

А в украинской разведке посоветовали крымским коллаборантам и представителям так называемой власти полуострова поскорее покинуть Крым, потому что деоккупация полуострова неизбежна.

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