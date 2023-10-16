Чистим термос без хлопот: советы экспертов по удалению запахов и пятен

UAportal подготовил нетрадиционные и практичные советы, как сохранить термос чистым и без запаха. Эти советы помогут поддерживать термос в идеальном состоянии, готовом к ежедневным потребностям или приключениям на природе.

Уксус

Для начала нужно наполнить термос смесью белого уксуса и теплой воды. Дать ему настояться не менее 30 минут, чтобы разрыхлить остатки. Затем с помощью щетки для бутылок или губки с длинной ручкой почистить внутреннюю часть термоса. Следует уделить особое внимание местам, где пятна или запахи могут быть сконцентрированы, например, на дне или горлышке термоса.

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Пищевая сода

Следует насыпать большое количество соды в термос, добавив столько горячей воды, чтобы образовалась паста. Оставить на ночь, чтобы сода поглотила неприятные запахи. На следующий день смыть ее и тщательно вытереть. Это не только устранит неприятный запах, но и сделает термос свежим.

Лимонный сок

Для устранения грязи и запаха может помочь смесь лимонного сока и теплой воды. Лимон обладает естественными антибактериальными свойствами и освежающим ароматом, который может помочь нейтрализовать неприятные запахи.

Нужно наполнить термос смесью лимонного сока наполовину и оставить его по крайней мере в час. Затем мягко потереть внутреннюю поверхность и тщательно промыть.

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