Чистимо термос без клопоту: поради експертів для видалення запахів і плям

UAportal підготував нетрадиційні та практичні поради, як зберегти термос чистим і без запаху. Ці поради допоможуть підтримувати термос в ідеальному стані, готовим до щоденних потреб чи пригод на природі.

Оцет

Для початку потрібно наповнити термос сумішшю білого оцту і теплої води. Дати йому настоятися щонайменше 30 хвилин, щоб розпушити залишки. Потім за допомогою щітки для пляшок або губки з довгою ручкою почистити внутрішню частину термоса. Слід приділити особливу увагу місцям, де плями або запахи можуть бути сконцентровані, наприклад, на дні або шийці термоса.

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Харчова сода

Слід насипати велику кількість соди в термос, додавши стільки гарячої води, щоб утворилася паста. Залишити на ніч, щоб сода поглинула неприємні запахи. Наступного дня змити її і ретельно витерти. Це не лише усуне неприємний запах, але й зробить термос природно свіжим.

Лимонний сік

Для усунення бруду і запаху може допомогти суміш лимонного соку і теплої води. Лимон має природні антибактеріальні властивості та освіжаючий аромат, який може допомогти нейтралізувати неприємні запахи.

Потрібно наповнити термос сумішшю лимонного соку наполовину і залишити його принаймні на годину. Потім м'яко потерти внутрішню поверхню і ретельно промити.

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