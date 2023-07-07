Что делать, если не получается уснуть ночью: полезные рекомендации

Бывает ли так, что вы ворочаетесь в постели, не в силах заснуть ночью? Многие люди в какой-то момент своей жизни испытывают трудности со сном, что может существенно повлиять на их общее самочувствие.

Недостаток сна может привести к целому ряду проблем, включая усталость, перепады настроения и снижение продуктивности. UAportal подготовил несколько практических советов, которые помогут справиться с этой распространенной проблемой.

Установите постоянный режим сна

Одним из наиболее эффективных способов улучшения качества сна является установление постоянного режима сна. Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные, помогает регулировать внутренние часы организма.

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Включите в свой распорядок дня расслабляющие занятия, например, чтение книги, принятие теплой ванны или упражнения на внимательность. Придерживаясь регулярного графика сна, ваш организм привыкнет к установленному распорядку, и вам будет легче засыпать и просыпаться свежим.

Создайте благоприятные условия для сна

Обстановка во время сна играет решающую роль в вашей способности погрузиться в сон. Убедитесь, что в вашей спальне тихо, темно и комфортная температура. Купите удобный матрас и подушки, которые хорошо поддерживают ваше тело.

Подумайте об использовании затемняющих штор или маски для глаз, чтобы отгородиться от нежелательного света. Кроме того, минимизируйте шумовые помехи, используя беруши или аппарат белого шума. Оптимизировав условия для сна, вы сможете создать спокойную и благоприятную атмосферу для крепкого сна.

Ограничьте воздействие электронных устройств перед сном

Синий свет, излучаемый электронными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и компьютеры, может нарушить цикл сна и бодрствования. Избегайте использования этих устройств по крайней мере за час до сна.

Вместо этого займитесь расслабляющими занятиями, например, чтением книги, прослушиванием успокаивающей музыки или легкими упражнениями на растяжку. Сокращение экранного времени позволит вашему мозгу успокоиться и подготовиться ко сну.

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Справляйтесь со стрессом и беспокойством

Стресс и беспокойство могут быть основными причинами бессонницы. Если вы обнаружите, что не спите, а мысли бегают в голове, необходимо найти здоровые способы борьбы со стрессом. Включите в свой распорядок дня методы снятия стресса, такие как медитация, упражнения на глубокое дыхание или ведение дневника.

Регулярная физическая активность также поможет снять стресс и улучшить сон. Борьба со стрессом и управление уровнем стресса помогут вам успокоить разум и способствовать спокойному сну.

Избегайте стимулирующих веществ

Некоторые вещества могут нарушать режим сна и затруднять засыпание. Ограничьте потребление кофеина, особенно во второй половине дня и вечером, так как он может оставаться в организме в течение нескольких часов.

Алкоголь может сначала вызвать сонливость, но потом нарушить сон. Кроме того, избегайте тяжелой пищи, никотина и чрезмерного употребления жидкости ближе ко сну, так как они могут вызвать дискомфорт и нарушить сон.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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