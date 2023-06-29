Что делать, если вас преследует ощущение страха: эффективные советы, которые помогут справиться с проблемой

Ощущение страха является нормальной и естественной реакцией на разные жизненные ситуации. Однако важно помнить, что это ощущение не должно руководить нами. UAportal подготовил советы, которые помогут вам справиться с проблемой и глянуть на мир более позитивно.

Определите источник страха

Поразмышляйте, что вызывает это ощущение. Это конкретная ситуация, прошлая травма или страх перед неизвестным? Определение источника проблемы поможет вам разработать план, чтобы развязать ее.

Избавьтесь от негативных мыслей

Страх часто возникает через негативные мысли и иррациональные убеждения. Спросите себя, или есть доказательства, которые подтверждают ваши опасения. Возможно, вы преувеличиваете? Замените негативные рассуждения позитивными аффирмациями, что мотивируют и добавляют силы.

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Обращайтесь за поддержкой

Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к надежным друзьям, членам семьи или специалистов. Если вы поделитесь своими мнениями с кем-то, кому вы доверяете, вы сможете получить ценные советы, а также, вероятно, по-другому посмотрите на ситуацию. Окружите себя людьми, которые могут подбодрить и мотивировать вас.

Предпринимайте маленькие шаги

Чтобы преодолеть страх, необходимо немало время и работы над собой. Разбейте свои большие цели на более мелкие, если бы постепенно их достигать. Делая по одному маленькому шагу, вы будете укреплять уверенность в себе. Празднуйте каждую небольшую победу. Попробуйте себя вознаградить за это.

Присматривайте за собой

Займитесь любимым делом, которое расслабляет вас. Регулярно занимайтесь спортом, практикуйте медитацию, высыпайтесь, потребляйте здоровую еду. Беспокойство о своем физическом и психическом благополучии может значительно уменьшить тревогу и помочь вам преодолеть страхи.

Раньше, UaPortal поделился советами, как справиться с постоянным чувством ожидания.

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