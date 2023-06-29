Що робити, якщо вас переслідує відчуття страху: ефективні поради, які допоможуть впоратися з проблемою

Відчуття страху є нормальною та природною реакцією на різні життєві ситуації. Однак важливо пам'ятати, що це відчуття не повинне керувати нами. UAportal підготував поради, які допоможуть вам впоратися з проблемою та глянути на світ позитивніше.

Визначте джерело страху

Поміркуйте, що викликає це відчуття. Це конкретна ситуація, минула травма чи страх перед невідомим? Визначення джерела проблеми допоможе вам розробити план, щоб розв’язати її.

Позбудьтеся негативних думок

Страх часто виникає через негативні думки та ірраціональні переконання. Запитайте себе, чи є докази, які підтверджують ваші побоювання. Можливо, ви перебільшуєте? Замініть негативні міркування позитивними афірмаціями, що мотивують та додають сили.

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Звертайтесь за підтримкою

Не соромтеся звертатися за підтримкою до надійних друзів, членів сім'ї або фахівців. Якщо ви поділитеся своїми думками з кимось, кому ви довіряєте, ви зможете отримати цінні поради, а також, ймовірно, по-іншому подивитеся на ситуацію. Оточіть себе людьми, які можуть підбадьорити та мотивувати вас.

Робіть маленькі кроки

Щоб подолати страх, необхідно чимало часу та роботи над собою. Розбийте свої великі цілі на дрібніші, аби поступово їх досягати. Роблячи по одному маленькому кроку, ви будете зміцнювати впевненість у собі. Святкуйте кожну невелику перемогу. Спробуйте себе винагородити за це.

Доглядайте за собою

Займіться улюбленою справою, яка розслабляє вас. Регулярно займайтеся спортом, практикуйте медитацію, висипайтеся, споживайте здорову їжу. Турбота про своє фізичне та психічне здоров’я може значно зменшити тривогу та допомогти вам подолати страхи.

Раніше, UaPortal поділився порадами, як впоратися з постійним відчуттям очікування.

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