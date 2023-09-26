Что делать при укусе шершня: советы экспертов

UAportal подготовил несколько советов о том, что делать после укуса шершня. Мы рассмотрим основные шаги, которые следует предпринять сразу после укуса, чтобы обеспечить быструю и надлежащую реакцию для минимизации дискомфорта и потенциальных рисков.

Первостепенные задачи

Паника только усугубит ситуацию. Сначала необходимо удалить жало, если оно все еще находится в коже. После удаления жала необходимо промыть место укуса водой с мылом, чтобы предотвратить инфицирование.

Симптомы после укуса

У некоторых людей может возникнуть сильная аллергическая реакция, которая может быть опасна для жизни. В такой ситуации следует немедленно обратиться к врачу, если есть ощущение осложненного дыхания, отек лица или горла, головокружение или учащенное сердцебиение.

Уменьшение воспаления и облегчение зуда

Чтобы облегчить зуд и дискомфорт от укуса шершня, следует нанести антигистаминный крем или применить безрецептурный антигистаминный препарат. Не следует расчесывать место укуса, чтобы предотвратить дальнейшее раздражение и уменьшить риск инфицирования.

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Аллергические реакции

При наличии аллергических реакций на укусы насекомых рекомендуется всегда иметь при себе автоматический инъектор эпинефрина. Это может спасти жизнь при сильной аллергической реакции. Необходимо знать, как правильно пользоваться автоинъектором, и заменять его до истечения срока годности.

Профилактика

Следует осторожничать, находясь на открытом воздухе, особенно в местах, где, как известно, гнездятся шершни. Рекомендуется избегать ярких цветов или цветочных узоров в выборе одежды, поскольку они могут привлекать этих насекомых.

Кроме того, на природе не стоит пользоваться парфюмерией или лосьонами со сладким запахом, поскольку они также нравятся шершням.

Напомним, мы рассказали, что делать, когда вас укусила змея.

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