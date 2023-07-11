Что означает четырехлистный клевер и кто такая Банши: самые распространенные ирландские предрассудки

Ирландия – страна, богатая фольклором и культурными традициями. У нее много уникальных предрассудков, которых не встретишь больше нигде в мире. UaPortal рассмотрел происхождение, значение и особенности определенных примет, присущих этому региону.

Банши

Одним из самых известных и распространенных предрассудков в ирландском фольклоре является легенда о банше. По их мифологии, это женский дух, воем и плачем извещающий о приближении смерти. Это поверье корнями уходит в древнюю гельскую традицию, когда семьи получали предупредительный крик, если смерть приближалась. Даже сегодня некоторые люди утверждают, что слышали жуткие звуки банши, от которых муравьи бегут по спине.

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Четырелистный клевер

Четырехлистный клевер в ирландской культуре является символом удачи. Найти такое растение действительно очень трудно, ведь самым распространенным вариантом является трава с тремя ответвлениями. Считается, что каждый лист символизирует отдельный элемент: веру, надежду, любовь и удачу. Ирландцы верят, что хранение четырехлистного клевера приносит успех и отгоняет несчастье.

Кладдахское кольцо

Это заветный символ любви, верности и дружбы в ирландской культуре. Традиционный дизайн – две руки держат сердце, украшенное короной. По поверью, если носить его, направляя в сторону владельца, это означает, что его сердце занято. И наоборот, если направлять кольцо наружу, это говорит, что владелец открыт для романтических отношений. Это предрассудок подчеркивает важность любви в ирландском обществе.

Злой глаз

Верование в плохой взгляд, которое может нанести вред или несчастье, распространено во многих культурах. В Ирландии, в частности, тоже. Зависть и ревность – это проявления злого глаза, которые могут навлечь на человека беду. Чтобы защититься от его влияния, люди носят амулеты. К примеру, Кладдах или символ в форме руки, который называется Хамсой или рукой Бога. Это поверье напоминает нам, что необходимо быть осторожным и оставаться смиренным.

Современное отношение к предрассудкам

Впоследствии отношение к предрассудкам в Ирландии изменилось. Несмотря на то, что есть твердо верящие в них люди, большинство считает, что приметы являются частью фольклора и традиций. В современной ирландской культуре предрассудки часто упоминаются разве что в праздники и особые случаи, что демонстрирует прочную связь между народом и его культурным наследием.

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