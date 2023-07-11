Що означає чотирилиста конюшина та хто така Банші: найпоширеніші ірландські забобони

Ірландія – країна, яка багата на фольклор та культурні традиції. Вона має чимало унікальних забобонів, яких не зустрінеш більше ніде у світі. UaPortal розглянув походження, значення та особливості певних прикмет, які притаманні цьому регіону.

Банші

Одним з найвідоміших і найпоширеніших забобонів в ірландському фольклорі є легенда про банші. За їхньою міфологією, це жіночий дух, який виттям і плачем сповіщає про наближення смерті. Це повір'я корінням сягає древньої гельської традиції, коли сім'ї отримували попереджувальний крик, якщо смерть наближалася. Навіть сьогодні деякі люди стверджують, що чули моторошні звуки банші, від яких мурашки біжать по спині.

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Чотирилиста конюшина

Чотирилиста конюшина в ірландській культурі є символом удачі. Знайти таку рослину насправді дуже важко, адже найпоширенішим варіантом є трава з трьома відгалуженнями. Вважається, що кожен листок символізує окремий елемент: віру, надію, любов і удачу. Ірландці вірять, що зберігання чотирилистої конюшини приносить успіх і відганяє нещастя.

Кладдахське кільце

Це заповітний символ кохання, вірності та дружби в ірландській культурі. Традиційний дизайн – дві руки тримають серце, прикрашене короною. За повір’ям, якщо носити його, спрямовуючи в бік власника, це означатиме, що його серце зайняте. І навпаки, якщо спрямовувати кільце назовні, це говорить, що власник відкритий для романтичних стосунків. Це забобон підкреслює важливість кохання в ірландському суспільстві.

Зле око

Вірування в поганий погляд, що може завдати шкоди чи нещастя, поширене в багатьох культурах. В Ірландії, зокрема, також. Заздрість та ревнощі – це прояви злого ока, що може накликати на людину біду. Щоб захиститися від його впливу, люди носять амулети. Наприклад, Кладдах або символ у формі руки, який називається Хамсою або рукою Бога. Це повір’я нагадує нам, що необхідно бути обережним та залишатися смиренним.

Сучасне ставлення до забобонів

Згодом ставлення до забобонів в Ірландії змінилося. Попри те, що є люди, які твердо вірять у них, більшість вважає, що прикмети є частиною фольклору та традицій. У сучасній ірландській культурі забобони часто згадуються хіба що під час свят та особливих випадків, що демонструє міцний зв'язок між народом та його культурною спадщиною.

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