Что посмотреть вечером: пять отличных комедий на любой вкус

Перед выходными всегда хочется расслабиться и приятно провести время после тяжелой недели. Индустрия кино предлагает широкий спектр различных фильмов, на любой вкус.

Впрочем, в связи со сложной обстановкой в стране лучше избегать боевиков, ужасов или тяжелых драм. Хорошим вариантом для приятного времяпровождения станет комедия, и UAportal подготовил подборку лучших фильмов в этом жанре.

Дэдпул

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Экшн/Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 108 мин

Год выпуска: 2016

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"Дэдпул" – супергеройский фильм 2016 года, основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel. В главной роли, которую сыграл Райан Рейнольдс – Уэйд Уилсон, бывший спецназовец и наемник, прошедший ряд экспериментов, в результате которых он обрел способность к ускоренному исцелению.

Дэдпул отправляется в путешествие, чтобы воссоединиться со своей потерянной любовью, сражаясь с безжалостными врагами и открывая себя в процессе. Благодаря своему непочтительному юмору и выходкам, ломающим четвертую стену, "Дэдпул" быстро стал любимцем фанатов.

Зверополис

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анимация/Приключения/Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 108 мин

Год производства: 2016

"Зверополис" – это анимационный фильм Disney. Главная героиня, Джуди Хоппс – кролик, мечтающий стать первым кроличьим полицейским в Зоотопии. С помощью своего друга Ника Уайлда, лиса-афериста, она обнаруживает, что хищники таинственным образом исчезают по всему городу. Вместе с Ником она пытается выяснить причину этого и вскоре оказывается втянутой в еще больший заговор.

Благодаря захватывающим сюжетным поворотам и разнообразному составу персонажей, включая ленивца Флэша, вождя Бого и мэра Львиное Сердце, "Зверополис" – это захватывающее приключение, которое преподносит зрителям важные уроки, а также подарит хорошее настроение.

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Человек-паук: Через вселенные

Рейтинг IMDB: 8 .4

Жанр: Боевик / Комедия

Страна производства: США

Продолжительность; 117 мин

Год производства; 2018

"Человек-паук: Через вселенные" – анимационный супергеройский фильм 2018 года, основанный на персонаже Marvel Comics – Человеке-пауке. Фильм рассказывает о Майлзе Моралесе, афроамериканском/пуэрториканском подростке, который обнаруживает, что унаследовал особые способности от укуса радиоактивного паука.

С помощью своего наставника Питера Паркера и подруги Гвен Стейси Майлз должен научиться владеть своими новыми способностями, чтобы защитить Нью-Йорк от многочисленных злодеев. По пути они встречают новых союзников и врагов, а их путешествие проходит через разные измерения пространства и времени. Вместе они должны использовать все свои силы, чтобы победить зловещий план Кингпина по установлению мирового господства.

Образование

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 102 мин

Год выпуска: 2019

"Образование" – американский комедийный фильм 2019 года, снятый режиссером Оливией Уайлд. Он рассказывает о двух лучших подругах, Эми и Молли, накануне их выпускного в средней школе. На протяжении многих лет они уделяли все свое внимание учебе, в то время как другие ученики веселились и общались вокруг них. В ночь перед выпускным вечером они решают дать себе волю и испытать все, что может предложить старшая школа, за одну дикую ночь вечеринки.

Не имея представления о том, как провести такой насыщенный событиями вечер, Эми и Молли отправляются в путь, чтобы наверстать упущенное. По пути они усваивают несколько тяжелых уроков о дружбе и о самих себе, открывая для себя, что действительно важно в жизни, помимо умения читать книги.

Достать ножи

Рейтинг IMDB: 7 9

Жанр: криминальный триллер/мистическая комедия

Cтрана производства: США

Продолжительность: 130 мин

Год производства: 2019

Мистико-комедийный фильм 2019 года режиссера Риана Джонсона рассказывает о расследовании внезапной смерти известного криминального писателя Харлана Тромби. Детектив Бенуа Блан быстро обнаруживает, что ни у кого из членов семьи нет алиби и каждому, похоже, есть что скрывать.

По мере того как Блан пробирается через секреты и ложь семьи Тромби, он открывает удивительную правду о каждом из членов семьи, а также обретает союзников, которые помогают ему выяснить, что же на самом деле произошло в ту роковую ночь.

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