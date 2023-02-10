Что посмотреть вечером: пять отличных комедий на любой вкус
Перед выходными всегда хочется расслабиться и приятно провести время после тяжелой недели. Индустрия кино предлагает широкий спектр различных фильмов, на любой вкус.
Впрочем, в связи со сложной обстановкой в стране лучше избегать боевиков, ужасов или тяжелых драм. Хорошим вариантом для приятного времяпровождения станет комедия, и UAportal подготовил подборку лучших фильмов в этом жанре.
Дэдпул
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Экшн/Комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 108 мин
Год выпуска: 2016
"Дэдпул" – супергеройский фильм 2016 года, основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel. В главной роли, которую сыграл Райан Рейнольдс – Уэйд Уилсон, бывший спецназовец и наемник, прошедший ряд экспериментов, в результате которых он обрел способность к ускоренному исцелению.
Дэдпул отправляется в путешествие, чтобы воссоединиться со своей потерянной любовью, сражаясь с безжалостными врагами и открывая себя в процессе. Благодаря своему непочтительному юмору и выходкам, ломающим четвертую стену, "Дэдпул" быстро стал любимцем фанатов.
Зверополис
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Анимация/Приключения/Комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 108 мин
Год производства: 2016
"Зверополис" – это анимационный фильм Disney. Главная героиня, Джуди Хоппс – кролик, мечтающий стать первым кроличьим полицейским в Зоотопии. С помощью своего друга Ника Уайлда, лиса-афериста, она обнаруживает, что хищники таинственным образом исчезают по всему городу. Вместе с Ником она пытается выяснить причину этого и вскоре оказывается втянутой в еще больший заговор.
Благодаря захватывающим сюжетным поворотам и разнообразному составу персонажей, включая ленивца Флэша, вождя Бого и мэра Львиное Сердце, "Зверополис" – это захватывающее приключение, которое преподносит зрителям важные уроки, а также подарит хорошее настроение.
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Человек-паук: Через вселенные
Рейтинг IMDB: 8 .4
Жанр: Боевик / Комедия
Страна производства: США
Продолжительность; 117 мин
Год производства; 2018
"Человек-паук: Через вселенные" – анимационный супергеройский фильм 2018 года, основанный на персонаже Marvel Comics – Человеке-пауке. Фильм рассказывает о Майлзе Моралесе, афроамериканском/пуэрториканском подростке, который обнаруживает, что унаследовал особые способности от укуса радиоактивного паука.
С помощью своего наставника Питера Паркера и подруги Гвен Стейси Майлз должен научиться владеть своими новыми способностями, чтобы защитить Нью-Йорк от многочисленных злодеев. По пути они встречают новых союзников и врагов, а их путешествие проходит через разные измерения пространства и времени. Вместе они должны использовать все свои силы, чтобы победить зловещий план Кингпина по установлению мирового господства.
Образование
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 102 мин
Год выпуска: 2019
"Образование" – американский комедийный фильм 2019 года, снятый режиссером Оливией Уайлд. Он рассказывает о двух лучших подругах, Эми и Молли, накануне их выпускного в средней школе. На протяжении многих лет они уделяли все свое внимание учебе, в то время как другие ученики веселились и общались вокруг них. В ночь перед выпускным вечером они решают дать себе волю и испытать все, что может предложить старшая школа, за одну дикую ночь вечеринки.
Не имея представления о том, как провести такой насыщенный событиями вечер, Эми и Молли отправляются в путь, чтобы наверстать упущенное. По пути они усваивают несколько тяжелых уроков о дружбе и о самих себе, открывая для себя, что действительно важно в жизни, помимо умения читать книги.
Достать ножи
Рейтинг IMDB: 7 9
Жанр: криминальный триллер/мистическая комедия
Cтрана производства: США
Продолжительность: 130 мин
Год производства: 2019
Мистико-комедийный фильм 2019 года режиссера Риана Джонсона рассказывает о расследовании внезапной смерти известного криминального писателя Харлана Тромби. Детектив Бенуа Блан быстро обнаруживает, что ни у кого из членов семьи нет алиби и каждому, похоже, есть что скрывать.
По мере того как Блан пробирается через секреты и ложь семьи Тромби, он открывает удивительную правду о каждом из членов семьи, а также обретает союзников, которые помогают ему выяснить, что же на самом деле произошло в ту роковую ночь.
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