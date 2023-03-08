Что приготовил гороскоп на 8 марта Овнам, Тельцам и Близнецам

UAportal подготовил гороскоп на 8 марта для Овна, Тельца и Близнецов. Планеты в ретрограде могут принести неприятности одному из этих знаков.

Овен

Этот день может принести большую удачу и исполнение желаний! Вам может представиться прекрасная возможность, от которой вы не сможете отказаться, или ситуация, которая позволит воспользоваться тем, чего вы давно ждали. Планетарные сочетания говорят, что это идеальное время для воплощения ваших мечтаний в жизнь!

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Телец

Тельцы, небесное расположение говорит, что в течение дня могут произойти долгожданные перемены. Это может быть связано с карьерными возможностями, отношениями или личными начинаниями. Что бы это ни было, без колебаний используйте свой шанс и добивайтесь желаемого!

Видео дня

Близнецы

Близнецы, для вас сейчас действуют ретроградные предупреждения, касающиеся карьеры. Не рискуйте и не принимайте необдуманных решений, не обдумав, как они повлияют на планы на будущее. Также остерегайтесь ввязываться в ситуацию до того, как будут собраны все факты, чтобы вы точно знали, во что собираетесь вмешаться.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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