Що приготував гороскоп на 8 березня Овнам, Тельцям та Близнюкам

UAportal підготував гороскоп на 8 березня для Овна, Тельця та Близнюків. Планети в ретрограді можуть завдати неприємностей одному з цих знаків.

Овен

Цей день може принести велику удачу та виконання бажань! Вам може бути чудова можливість, від якої ви не зможете відмовитися, або ситуація, яка дозволить скористатися тим, чого ви давно чекали. Планетарні поєднання говорять, що це ідеальний час для втілення ваших мрій у життя!

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Телець

Тільці, небесне розташування, каже, що протягом дня можуть відбутися довгоочікувані зміни. Це може бути пов'язане з кар'єрними можливостями, стосунками чи особистими починаннями. Що б це не було, без вагань використовуйте свій шанс та домагайтеся бажаного!

Відео дня

Близнюки

Близнюки, вам зараз діють ретроградні попередження, що стосуються кар'єри. Не ризикуйте та не приймайте необдуманих рішень, не обміркувавши, як вони вплинуть на плани на майбутнє. Також остерігайтеся вплутуватися в ситуацію до того, як будуть зібрані всі факти, щоб ви точно знали, у що збираєтеся втрутитися.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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