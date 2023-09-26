Что следует выбросить во время уборки: советы для чистого дома

UAportal подготовил список вещей, которые следует выбросить, чтобы навести порядок в доме. Следуя этим советам, можно эффективно избавиться от лишних предметов и освободить место для более гармоничного жилого пространства.

Просроченные продукты питания

Проверьте свой амбар, холодильник и морозильную камеру на наличие продуктов, срок годности которых истек. Это могут быть консервы, приправы и замороженные продукты. Они могут быть вредны для здоровья, поэтому важно правильно их утилизировать.

Старая и изношенная одежда

Переберите свой гардероб и избавьтесь от загрязненного, порванного или больше не подходящего по размеру. Подумайте о том, чтобы пожертвовать подержанную одежду на благотворительность или отдать ее на переработку, если она не подлежит восстановлению. Это поможет освободить пространство и создать место для новой одежды.

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Просроченное лекарство и средства гигиены

Проверьте свою аптечку и ящики в ванной на наличие просроченных медикаментов, средств по уходу за кожей или косметики. Эти изделия с течением времени могут потерять свою эффективность и даже стать вредными.

Старая электроника

Сломанная или устаревшая электроника может занимать ценное пространство и создавать беспорядок. Пожертвуйте их, по возможности, или утилизируйте. Многие магазины электроники предлагают программы по утилизации старых устройств.

Старые и изношенные средства для уборки

Чистящие средства, у которых истек срок годности или которые больше не являются эффективными, следует выбрасывать. Проверьте срок годности на этикетках и утилизируйте их правильно, переберите тряпки и губки на кухне. Рассмотрите возможность использования экологически чистых альтернатив для более устойчивой уборки.

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