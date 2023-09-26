Що варто викинути під час прибирання: поради для чистої оселі

UAportal підготував список речей, які варто викинути, щоб навести лад в оселі. Дотримуючись цих порад, можна ефективно позбутися зайвих предметів і звільнити місце для більш гармонійного житлового простору.

Прострочені продукти харчування

Перевірте свою комору, холодильник і морозильну камеру на наявність продуктів, термін придатності яких минув. Це можуть бути консерви, приправи та заморожені продукти. Вони можуть бути шкідливими для здоров'я, тому важливо правильно їх утилізувати.

Старий і зношений одяг

Переберіть свій гардероб і позбудьтеся забрудненого, порваного або такого, що більше не підходить за розміром. Подумайте про те, щоб пожертвувати вживаний одяг на благодійність або віддати його на переробку, якщо він не підлягає відновленню. Це допоможе звільнити простір і створити місце для нового одягу.

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Протерміновані ліки та засоби гігієни

Перевірте свою аптечку та шухляди у ванній кімнаті на наявність прострочених медикаментів, засобів для догляду за шкірою чи косметики. Ці вироби з часом можуть втратити свою ефективність і навіть стати шкідливими.

Стара електроніка

Зламана або застаріла електроніка може займати цінний простір і створювати безлад. Пожертвуйте їх, якщо це можливо, або утилізуйте. Багато магазинів електроніки пропонують програми утилізації старих пристроїв.

Старі та зношені засоби для прибирання

Засоби для чищення, у яких закінчився термін придатності або які більше не є ефективними, слід викидати. Перевірте термін придатності на етикетках і утилізуйте їх належним чином, переберіть ганчірки та губки на кухні. Розгляньте можливість використання екологічно чистих альтернатив для більш сталого прибирання.

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