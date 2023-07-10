Что случится, если черная кошка перебежала вам дорогу: особенности предрассудка и его происхождение

Черные кошки издавна ассоциируются с разнообразными предрассудками, а их значение в украинской культуре всегда было особым. UAportal подготовил статью, в которой рассматриваются происхождение, особенности и эволюция примет об этих животных.

Происхождение

Происхождение предрассудков на эту тему уходят корнями древнеегипетской мифологии, в которой кошки почитались и считались священными. Поскольку коты видят в темноте и ловят мышей, они ассоциировались с магией и тайнами. Впоследствии эти представления и приметы распространились и на другие части света. В Украине, например, чёрные коты стали символом несчастья.

Особенности суеверия

Приметы о черных котах в украинской культуре указывают на страх перед неизвестным и веру в сверхъестественное. Считается, что их появление есть признак опасности и несчастья. Украинцы верили, что встретить черную кошку, особенно ночью, является плохим признаком, предвещающим беду или трагедию.

Видео дня

Также, считалось, если животное прошло путь, то это приведет к несчастью. Поэтому даже сейчас некоторые люди могут изменить свои планы или маршрут, чтобы избежать встречи с черной кошкой. Конечно, сейчас гораздо меньше украинцев верит в этот предрассудок, но есть и те, кто сознательно избегает таинственных животных.

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