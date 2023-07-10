Що трапиться, якщо чорна кішка перебігла вам дорогу: особливості забобону та його походження

Чорні кішки здавна асоціюються із різноманітними забобонами, а їхнє значення в українській культурі завжди було особливим. UAportal підготував статтю, в якій розглядаються походження, особливості та еволюція прикмет про цих тварин.

Походження прикмети

Походження забобонів на цю тему сягають корінням давньоєгипетської міфології, в якій кішки шанувалися та вважалися священними. Оскільки коти бачать у темряві та ловлять мишей, вони асоціювалися з магією та таємницями. Згодом ці уявлення та прикмети поширилися й в інші частини світу. В Україні, наприклад, чорні коти стали символом нещастя.

Особливості забобону

Прикмети про чорних котів в українській культурі вказують на страх перед невідомим і віру в надприродне. Вважається, що їх поява є ознакою небезпеки та нещастя. Українці вірили, що зустріти чорну кішку, особливо вночі, є поганою ознакою, що віщує біду або трагедію.

Відео дня

Також, вважалося, якщо тварина перейшла шлях, то це призведе до нещастя. Тому навіть нині, деякі люди можуть змінити свої плани чи маршрут, щоб уникнути зустрічі із чорною кішкою. Звісно, зараз значно менше українців вірить у цей забобон, але є й ті, хто свідомо уникає таємничих тварин.

Раніше, UaPortal поділився, що треба пити щочетверга, щоб водилися гроші.

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