Досрочный заслуженный отдых: кто может уйти на пенсию на 15 лет раньше - Минсоцполитики

В Украине, согласно последним данным, около 2,3 млн. из 10,5 млн. пенсионеров имеют возможность воспользоваться привилегиями при выходе на пенсию. Это включает в себя как пониженный пенсионный возраст, так и особые условия расчета пенсионных выплат.

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Об этом сообщила Дарья Марчак, занимающая должность первого заместителя министра социальной политики Украины, в эпизоде подкаста "Хроники экономики". По ее словам, анализ показывает, что более 21% украинских пенсионеров имеют право на получение пенсии на льготных условиях.

"Причем, как отмечает ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), у нас в среднем человек, имеющий право на льготную пенсию, выходит на нее на 15 лет раньше других пенсионеров", – отметила Марчак.

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Также она рассказала, что Польша отличается среди стран ОЭСР наибольшим количеством получающих льготные пенсии, однако этот показатель составляет всего 6%.

"Мы рассматривали ситуацию конкретного человека. Если бы он выходил на пенсию по общим правилам, то размер его пенсии составлял бы 5400 грн. Но то законодательство, которое дает ему право на пенсию, дает ему право получать выплаты фактически в 10 раз выше", – резюмировала Марчак.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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