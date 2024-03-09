Достроковий заслужений відпочинок: хто може піти на пенсію на 15 років раніше — Мінсоцполітики

В Україні, згідно з останніми даними, близько 2,3 млн з 10,5 млн пенсіонерів мають можливість скористатися привілеями при виході на пенсію. Це включає в себе як знижений пенсійний вік, так і особливі умови розрахунку пенсійних виплат.

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Про це повідомила Дарина Марчак, яка обіймає посаду першої заступниці міністра соціальної політики України, в епізоді подкасту "Хроніки економіки".За її словами, аналіз показує, що понад 21% українських пенсіонерів мають право на отримання пенсії на пільгових умовах.

"Причому, як зазначає ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), у нас в середньому людина, яка має праву на пільгову пенсію, виходить на пенсію на 15 років раніше, ніж інші пенсіонери", – зазначила Марчак.

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Також вона розповіла, що Польща вирізняється серед країн ОЕСР найбільшою кількістю пенсіонерів, що отримують пільгові пенсії, однак цей показник складає всього 6%.

"Ми розглядали ситуацію конкретної людини. Якби вона виходила на пенсію за загальними правилами, то розмір її пенсії становив би 5400 грн. Але, те законодавство, яке дає їй право на пенсію, дає їй право отримувати виплати фактично у 10 разів вищі", резюмувала Марчак.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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