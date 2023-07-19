Эксперты объяснили, как создать дизайн сада в стиле коттеджа: подчеркните природную красоту окружающей среды

В мире дизайна и планировки сада существует множество стилей и тем. Одним из особенно очаровательных и живописных вариантов является стиль коттеджного сада.

Благодаря своему причудливому очарованию и обилию цветов, коттеджный сад может превратить любое открытое пространство в потрясающий и привлекательный уголок. UAportal подготовил исчерпывающее руководство о том, как воплотить стиль коттеджного сада.

Когда речь заходит о дизайне сада, коттеджный стиль занимает особое место в сердцах как начинающих, так и опытных садоводов. Его привлекательность заключается в непринужденной и неформальной атмосфере, напоминающей идиллический сельский домик. Этот садовый стиль подчеркивает естественную красоту окружающей среды, гармонично вписываясь в ландшафт.

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Во-первых, он излучает чувство ностальгии и романтизма, вызывая в памяти образы традиционных английских загородных садов. Использование традиционных и реликтов растений добавляет очарования, поскольку они часто обладают уникальными и очаровательными характеристиками.

Во-вторых, коттеджный сад обеспечивает среду обитания для различных полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки. Обилие цветов, включая как многолетние, так и однолетние, создает живую и оживленную экосистему, которая способствует общему здоровью вашего сада.

Подумайте о посадке классических фаворитов, таких как розы, дельфиниумы и ирисы. Эти высокие и элегантные цветы добавят вертикальный интерес к вашему саду, создавая ощущение глубины и очарования. Сочетайте их с более низкорослыми растениями, такими как лаванда, маргаритки и герань, чтобы создать слои цвета и текстуры.

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В коттеджном саду разнообразие – ключевой момент. Смешивайте и сочетайте различные сорта цветов с разной высотой, цветом и временем цветения.

Это обеспечит непрерывную красоту в течение всего вегетационного периода. Добавьте несколько ароматных растений, таких как душистый горошек, жасмин и жимолость, чтобы усилить чувственное восприятие и создать привлекательную атмосферу.

Чтобы дополнить цветочное изобилие, важно использовать очаровательные садовые украшения. Добавьте элементы кантри, такие как старинные скворечники, деревянные скамейки и декоративные решётки для вьющихся растений. Каменные дорожки и старомодные садовые ворота могут еще больше подчеркнуть необычность и шарм вашего коттеджного сада.

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