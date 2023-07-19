Експерти пояснили, як створити дизайн саду у стилі котеджу: підкресліть природну красу довкілля

У світі дизайну та планування саду існує безліч стилів та тем. Одним із особливо чарівних та мальовничих варіантів є стиль котеджного саду.

Завдяки своїй химерній чарівності та розмаїттю квітів, котеджний сад може перетворити будь-який відкритий простір на приголомшливий і привабливий куточок. UAportal підготував вичерпне керівництво про те, як втілити стиль котеджного саду.

Коли мова заходить про дизайн саду, котеджний стиль займає особливе місце в серцях як початківців, так і досвідчених садівників. Його привабливість полягає у невимушеній та неформальній атмосфері, що нагадує ідилічний сільський будиночок. Цей садовий стиль підкреслює природну красу довкілля, гармонійно вписуючись у ландшафт.

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По-перше, він випромінює почуття ностальгії та романтизму, викликаючи у пам'яті образи традиційних англійських заміських садів. Використання традиційних і реліктів рослин додає чарівності, оскільки вони часто мають унікальні та чарівні характеристики.

По-друге, котеджний сад забезпечує місце існування для різних корисних комах, таких як бджоли та метелики. Велика кількість кольорів, включаючи як багаторічні, так і однорічні, створює живу та жваву екосистему, яка сприяє загальному здоров'ю вашого саду.

Подумайте про посадку класичних фаворитів, таких як троянди, дельфініуми та іриси. Ці високі та елегантні квіти додадуть вертикальний інтерес до вашого саду, створюючи відчуття глибини та чарівності. Поєднуйте їх з більш низькорослими рослинами, такими як лаванда, маргаритки та герань, щоб створити шари кольору та текстури.

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У котеджному саду різноманітність – ключовий момент. Змішуйте та поєднуйте різні сорти кольорів з різною висотою, кольором та часом цвітіння.

Це забезпечить безперервну красу протягом вегетаційного періоду. Додайте кілька ароматних рослин, таких як запашний горошок, жасмин та жимолость, щоб посилити чуттєве сприйняття та створити привабливу атмосферу.

Щоб доповнити квітковий достаток, важливо використати чарівні садові прикраси. Додайте елементи кантрі, такі як старовинні шпаківні, дерев'яні лави та декоративні грати для кучерявих рослин. Кам'яні доріжки та старомодні садові ворота можуть ще більше підкреслити незвичність та шарм вашого котеджного саду.

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