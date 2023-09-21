Энергетические вампиры: 5 ключевых советов по защите своей энергии

Энергетические вампиры – это люди, которые высасывают энергию и позитив из окружающих, заставляя других чувствовать себя истощенными. Компания Uaportal подготовила практические советы, как распознать их среди людей и защититься от их влияния.

Обращайте внимание на поведение

Энергетические вампиры часто показывают негативное поведение. Они могут постоянно жаловаться, критиковать или сплетничать, поэтому другие будут чувствовать себя опустошенными. Кроме того, они склонны играть роль жертвы и искать постоянного одобрения и внимания.

Устанавливайте границы

Важно установить четкие границы в общении с ними, чтобы защитить собственное благополучие. Ограничит взаимодействие с такими людьми и помните о времени и энергии, которые им уделяете. Научитесь говорить "нет" и отдавайте предпочтение заботе о себе.

Доверяйте своей интуиции

Вы точно почувствуете, если что-то не так или когда кто-то высасывает вашу энергию. Часто интуиция улавливает тонкие сигналы и перепады настроения, которые могут быть не сразу заметны.

Беспокойтесь о себе

Придавайте приоритет уходу за собой, поэтому занимайтесь заряжающей и омолаживающей деятельностью. К примеру, медитацией, физическими упражнениями, прогулке на природе или хобби, которое приносит радость.

Обратитесь за поддержкой, если это необходимо

Обратитесь к надежным друзьям, членам семьи или профессионалам за поддержкой. Они могут дать советы по тому, как управлять этими отношениями, защищая при этом собственную энергию.

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