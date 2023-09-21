Енергетичні вампіри: 5 ключових порад, як захистити свою енергію

Енергетичні вампіри – це люди, які висмоктують енергію та позитив з тих, хто їх оточує, змушуючи інших відчувати себе виснаженими. Uaportal підготував практичні поради, як розпізнати їх серед людей та захиститися від їхнього впливу.

Звертайте увагу на поведінку

Енергетичні вампіри часто демонструють негативну поведінку. Вони можуть постійно скаржитися, критикувати або пліткувати, через що інші відчуватимуть себе спустошеними. Окрім цього, вони мають схильність грати роль жертви й шукати постійного схвалення та уваги.

Встановлюйте межі

Важливо встановити чіткі межі в спілкуванні з ними, аби захистити власний добробут. Обмежте взаємодію з такими людьми й пам'ятайте про час та енергію, які їм приділяєте. Навчіться говорити "ні" і віддавайте перевагу турботі про себе.

Довіряйте своїй інтуїції

Ви точно відчуєте, якщо щось не так або ж, коли хтось висмоктує вашу енергію. Часто інтуїція вловлює тонкі сигнали та перепади настрою, які можуть бути не одразу помітними.

Турбуйтеся про себе

Надавайте пріоритет догляду за собою, тож займайтеся діяльністю, що заряджає та омолоджує організм. Наприклад, медитацією, фізичними вправами, прогулянці на природі або хобі, яке приносить радість.

Зверніться за підтримкою, якщо це необхідно

Зверніться до надійних друзів, членів сім'ї або професіоналів за підтримкою. Вони можуть надати поради щодо того, як керувати цими стосунками, захищаючи при цьому власну енергію.

Раніше, UaPortal поділився, як підвищити мотивацію та почати діяти вже віднині.

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