Генетика или стресс: топ-5 причин выпадения волос

UAportal расскажет о пяти самых распространенных причинах, почему выпадают волосы. От гормонального дисбаланса до заболеваний кожи головы – узнайте о причинах, чтобы избежать проблемы.

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Гормональные конфигурации. Основной причиной выпадения волос являются гормональные изменения, которые могут происходить во время полового созревания, беременности или менопаузы.

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Генетические факторы. Еще одной ведущей причиной выпадения волос является генетика, особенно в случае семейной склонности к выпадению волос. Облысение по мужскому типу является наиболее распространенным типом генетического выпадения волос.

Плохое питание. Недостаток основных питательных веществ, таких как витамины и минералы, ослабляет волосяные фолликулы и приводит к выпадению волос. Соблюдение сбалансированной диеты, богатой железом, биотином и витамином D, имеет решающее значение для здорового роста волос.

Стресс. Физический и эмоциональный стресс может способствовать выпадению волос, поскольку он нарушает цикл роста и приводит к выпадению.

Чрезмерная укладка и термическое повреждение. Чрезмерная термическая укладка и агрессивная химическая обработка могут повредить волосяные фолликулы и сделать волосы более склонными к ломкости и выпадению.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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