Главный секрет идеально сваренного риса: вкусно и просто

Уже пробовали готовить рис, но не уверены, что делаете это правильно? UAportal подготовил основные советы, которые помогут получить идеально сваренный рис.

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Правильный выбор риса. Избегайте замороженного или старого риса. Лучше всего использовать свежий рис, преимущественно длиннозернистый (басматик, жасмин) или круглозернистый. Попробуйте разные сорта, чтобы найти свой любимый.

Промывка риса. Не забудьте тщательно промыть рис перед варкой. Промывка поможет избавиться от лишнего крахмала и пыли, что сделает рис более сыпучим и ароматным.

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Используйте правильное соотношение воды. Обычно для варки риса используют соотношение 1:2 (1 часть риса к 2 частям воды). Однако это соотношение может варьироваться в зависимости от сорта риса, поэтому ориентируйтесь согласно инструкции на упаковке.

Не перемешивайте слишком часто. Когда рис начнет вариться, убедитесь, что он равномерно распределен по кастрюле. Затем убавьте огонь до минимума и плотно закройте кастрюлю крышкой. Перемешивайте только один или два в течение всего процесса варки.

Не переваривайте. Важно не переваривать рис. После того как вода впиталась, уберите кастрюлю из огня, накройте крышкой и дайте рису отдохнуть в тепле в течение 10-15 минут. Это поможет рису дополнительно набухнуть и стать более сыпучим.

Предлагаем узнать, как промыть рис перед варкой, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным.

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