Головний секрет ідеально звареного рису: смачно і просто

Вже намагалися готувати рис, але не впевнені, що робите це правильно? UAportal підготував основні поради, які допоможуть вам отримати ідеально зварений рис.

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Правильний вибір рису. Уникайте замороженого або старого рису. Найкраще використовувати свіжий рис, переважно довгозернистий (басматі, жасмин) або круглозернистий. Спробуйте різні сорти, щоб знайти свій улюблений.

Промивання рису. Не забудьте ретельно промити рис перед варінням. Промивання допоможе позбутися зайвого крохмалю і пилу, що зробить рис більш сипучим і ароматним.

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Використовуйте правильне співвідношення води. Зазвичай для варіння рису використовують співвідношення 1:2 (1 частина рису до 2 частин води). Однак, це співвідношення може варіюватися залежно від сорту рису, тож орієнтуйтеся згідно з інструкцією на упаковуванні.

Не перемішуйте занадто часто. Коли рис почне варитися, переконайтеся, що він рівномірно розподілений по каструлі. Потім зменште вогонь до мінімуму і щільно закрийте каструлю кришкою. Перемішуйте тільки один раз або два протягом усього процесу варіння.

Не переварюйте. Важливо не переварювати рис. Після того як вода ввібралась, приберіть каструлю з вогню, накрийте кришкою і дайте рису відпочити в теплі протягом 10-15 хвилин. Це допоможе рису додатково набрякнути та стати більш сипучим.

Пропонуємо дізнатися, як промити рис перед варінням, щоб він вийшов розсипчастим та смачним.

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