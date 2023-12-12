Гороскоп на 2024 год: Три знака зодиака примут важные решения

UAportal предлагает ознакомиться с гороскопом на 2024 год. Узнайте, как Дева, Овен и Весы будут подходить к решению проблем и принятию решений.

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Дева

Гороскоп для Дев в новом году предполагает, что они столкнутся с трудностями из-за своей критической и аналитической натуры. Их скрупулезный подход должен помочь в решении сложных вопросов, но им следует опасаться чрезмерных размышлений и чрезмерной критичности. Стремление к совершенству похвальное, но им нужно научиться делегировать полномочия и доверять другим, чтобы избежать выгорания.

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Овен

У Овнов обостряются навыки решения проблем, что приводит к быстрому и смелому принятию решений уже в начале года. Их проактивный и напористый характер послужит им хорошую службу. Однако, избегая импульсивности и обращаясь за помощью к другим, они смогут обрести баланс между смелостью и внимательностью к чужой точке зрения.

Весы

Весам при принятии решений характерно гармоничное сочетание рациональности и эмпатии. Они будут естественно искать компромисс и гармонию, что делает их искусными в разрешении конфликтов и объединении людей. Однако в течение года им следует остерегаться нерешительности и ставить во главу угла собственные потребности, а не быть чрезмерно снисходительными к окружающим.

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