Сок – это полезный и ароматный напиток, поражающий вкусовой палитрой и доставляющий удовольствие взрослым и детям. UaPortal рассказал о появлении этого напитка, а также людей, повлиявших на улучшение методов его производства.

Появление сока

Всегда была потребность в напитках, утоляющих жажду. Еще в древних цивилизациях фрукты прессовали, чтобы выжать из них жидкости. Следовательно, люди наслаждались сладким вкусом и питательными свойствами фруктов в удобной и приятной форме.

Улучшение технологического процесса

Хотя создание сока было частью человеческой культуры на протяжении веков, изобретение современных способов выжимания сока можно приписать нескольким людям. К примеру, Норман Уокер разработал проект первой непрерывной соковыжималки, а Джон Фрэнсис Бишоп запатентовал ее в конце XIX века. Они внесли значительный вклад в развитие и популярность соков.

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Со временем производство соков извлекло выгоду от различных технологических достижений. Изобретение механических соковыжималок и методов пастеризации способствовало совершенствованию процесса экстракции, продлению срока хранения соков и повышению общего качества и безопасности.

Воздействие на общество

Соки стали неотделимой частью ежедневного рациона многих людей. Этот напиток насыщает организм необходимыми витаминами и минералами удобным и приятным способом. К тому же, сочная промышленность предоставляет рабочие места, способствует развитию сельского хозяйства и экономическому росту в регионах, в которых выращивают фрукты.

Ранее, UaPortal порекомендовал, что лучше утолит жажду летом: сок или газировка.

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