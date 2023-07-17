Цікаві факти про сік: коли та хто винайшов соковижималку

Сік – це корисний та ароматний напій, що вражає смаковою палітрою, а також приносить задоволення дорослим і дітям. UaPortal розповів про появу цього напою, а також людей, які вплинули на покращення методів його виробництва.

Поява соку

Завжди була потреба в напоях, що втамовують спрагу. Ще в стародавніх цивілізаціях фрукти пресували, щоб вичавити з них рідини. Відтак люди насолоджувалися солодким смаком та поживними властивостями фруктів у зручній та приємній формі.

Покращення технологічного процесу

Хоча виробництво соку було частиною людської культури протягом століть, винахід сучасних методів вичавлювання соку можна приписати кільком людям. Наприклад, Норман Уокер розробив проєкт першої безперервної соковижималки, а Джон Френсіс Бішоп запатентував її наприкінці XIX століття. Вони зробили значний внесок у розвиток і популярність соків.

Відео дня

З часом виробництво соків отримало вигоду від різних технологічних досягнень. Винахід механічних соковижималок та впровадження методів пастеризації сприяло вдосконаленню процесу екстракції, подовженні терміну зберігання соків і підвищенні загальної якості та безпеки.

Вплив на суспільство

Соки стали невіддільною частиною щоденного раціону багатьох людей. Цей напій насичує організм необхідними вітамінами та мінералами у зручний та приємний спосіб. До того ж сокова промисловість надає робочі місця, сприяє розвитку сільського господарства та економічному зростанню в регіонах, в яких вирощують фрукти.

Раніше, UaPortal порекомендував, що краще вгамує спрагу влітку: сік чи газована вода.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!