История возникновения дождевика: когда и кто изобрел водонепроницаемую ткань

Люди издавна искали способы защититься от дождя и связанных с ним неудобств. Ранние предшественники современного дождевика можно найти на протяжении всей всемирной истории. UAportal подготовил материал об истории дождевиков, их изобретателях, технологическом прогрессе и влиянии на общество.

Изобретатели

Изобретение дождевика можно приписать нескольким людям, сыгравшим значительную роль в его развитии. В частности, в начале 1820-х годов Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобрел водонепроницаемую ткань, соединив резину с тканью. Разработку назвали еще плащом Макинтоша. Собственно, это изобретение заложило основы для современного дизайна дождевиков. Позже начали еще больше усовершенствовать материалы и дизайн изделия для повышения его функциональности и комфорта.

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Технологический прогресс

Со временем технология изготовления дождевиков испытала значительное развитие благодаря постоянному прогрессу в технологиях производства одежды. Появление синтетических материалов, таких как ПВХ (поливинилхлорид), а впоследствии и полиуретановых покрытий, изменило процесс производства. Это улучшило гидроизоляцию. Кроме того, развитие технологий герметизации швов еще больше повысило способность дождевиков отталкивать воду. К тому же они стали гибкими и долговечными.

Воздействие на моду

Дождевики стали неотделимым элементом экипировки для тех, кто сталкивается с неблагоприятными погодными условиями. Речь идет и о рядовых лицах и профессионалах в определенных отраслях промышленности. К тому же, с помощью дождевиков можно продолжать активный отдых на свежем воздухе, комфортно путешествовать и эффективно выполнять свою работу, несмотря на дождь или туман. В частности, дождевики играют очень важную роль, ведь предоставляют возможность работникам в сфере хозяйства, строительства и логистики продолжать работу даже в плохую погоду.

Ранее, UaPortal поделился, что лучше защитит от дождя зонтик или дождевик.

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