Історія виникнення дощовика: коли та хто винайшов водонепроникну тканину

Люди здавна шукали способи захиститися від дощу й пов'язаних з ним незручностей. Ранні попередники сучасного дощовика можна знайти впродовж усієї всесвітньої історії. UAportal підготував матеріал про історію дощовиків, їхніх винахідників, технологічний прогрес і вплив на суспільство.

Винахідники

Винахід дощовика можна приписати кільком людям, які відіграли значну роль у його розвитку. Зокрема, на початку 1820-х років Чарльз Макінтош, шотландський хімік, винайшов водонепроникну тканину, поєднавши гуму з тканиною. Розробку назвали ще плащем Макінтоша. Власне, цей винахід заклав основи для сучасного дизайну дощовиків. Пізніше почали ще більше вдосконалювати матеріали та дизайн виробу для підвищення його функціональності й комфорту.

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Технологічний прогрес

З часом технологія виготовлення дощовиків зазнала значного розвитку завдяки постійному прогресу в технологіях виробництва одягу. Поява синтетичних матеріалів, таких як ПВХ (полівінілхлорид), а згодом і поліуретанових покриттів, змінила процес виробництва. Це покращило гідроізоляцію. Окрім цього, розвиток технологій герметизації швів ще більше підвищив здатність дощовиків відштовхувати воду. До того ж вони стали гнучкими та довговічними.

Вплив на моду

Дощовики стали невіддільним елементом екіпірування для тих, хто зіштовхується з несприятливими погодними умовами. Йдеться й про пересічних осіб та професіоналів у певних галузях промисловості. Зокрема, дощовики відіграють дуже важливу роль, адже надають можливість працівникам у сфері господарства, будівництва та логістики продовжувати роботу навіть у погану погоду.

Раніше, UaPortal поділився, що краще захистить від дощу парасолька чи дощовик.

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