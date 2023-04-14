Как будто только испеченная: как сохранить паску свежей надолго
На Пасху все хозяйки пекут или покупают готовые паски. Чтобы сохранить их свежесть к Пасхе, необходимо соблюдать несколько правил, о которых расскажет UaPortal.
Если вы печете сами, то обратите внимание на некоторые нюансы, которые помогут сберечь выпечку свежей надолго.
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- Используйте свежие прессованные дрожжи;
- Выпекайте в бумажных формочках;
- Добавляйте сыр – он продлевает срок годности;
- Как только паска остынет – сразу покрывайте ее глазурью – благодаря этому она долго не черствеет.
- Не храните выпечку возле черного ржаного хлеба, который передаст свой запах паске.
Как хранить кулич:
- Храните в холодильнике. Перед хранением кулич нужно обернуть в бумагу или полиэтилен, чтобы она не потеряла влагу и не набрала запахов из холодильника.
- Не режьте кулич заранее. Если вы режете кулич заранее, она быстро теряет свежесть и становится сухой. Поэтому лучше всего резать выпечку только перед подачей на стол.
- Храните в герметичной упаковке. Если вы не планируете быстро есть кулич, она должна быть сохранена в герметичной упаковке. Это позволит избежать попадания влаги и запахов из окружающей среды.
- Замораживайте. Если вы планируете сохранить кулич на более длительный период времени, вы можете заморозить его. Если хранить пасху в морозильнике правильно, она сохранит свежесть и вкус на долгое время.
- Положите паску в полиэтиленовый пакет. Делайте это только после того, как выпечка полностью остынет.
- Чтобы сохранить паску неделю или дольше – накройте ее марлей, пропитанной коньяком. Положите в целлофановый пакет и отправьте в холодильник. Так можете хранить паску от 7 до 10 дней.
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