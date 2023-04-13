Займет 20 минут: как приготовить паску без дрожжей на скорую руку

Не всегда хватает времени, чтобы возиться с дрожжевым тестом. Поэтому выручит этот простой рецепт вкусной паски с творогом.

Вам понадобится минимум ингредиентов и 20 минут. Творожная бездрожжевая паска выручит, так как достаточно смешать все ингредиенты и разложить по формам.

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Творожная паска без дрожжей на скорую руку

Ингредиенты:

мука – 220-230 г;

разрыхлитель – 15 г;

творог – 300 г (5-9%);

яйца – 3 шт.;

сливочное масло – 150 г;

сахар – 150 г;

изюм – 100 г.

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Важно, чтобы продукты были не охлаждены, а комнатной температуры.

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Способ приготовления:

1. С помощью венчика или миксера взбейте масло, добавьте сахар и хорошо перемешайте.

2. Добавьте в масляную смесь яйца, снова перемешайте.

3. Используя сито, перетрите творог. Также можно использовать блендер. Добавьте его в масло с яйцами, перемешайте.

4. Смешайте муку и разрыхлитель, всыпьте в творожную массу, добавьте изюм, хорошо перемешайте. Изюм нужно продержать в кипятке 5-10 минут, а затем просушить. Только после этого их можно добавлять в тесто.

5. Разложите тесто в формы, заполнив только на половину. Выпекайте в разогретой до 170 ° C на 40-45 минут.

С помощью деревянной шпажки проверяйте, готов ли кулич. Вставьте ее по центру и достаньте: если шпажка сухая – испекла.

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