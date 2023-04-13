Займе 20 хвилин: як приготувати паску без дріжджів на швидку руку

Не завжди вистачає часу, щоб вовтузитися з дріжджовим тістом. Тому виручить цей простий рецепт смачної паски з сиром.

Вам знадобиться мінімум інгредієнтів та 20 хвилин часу. Сирна бездріжджова паска виручить, оскільки достатньо змішати всі інгредієнти та розкласти по формах.

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Сирна паска без дріжджів на швидку руку

Інгредієнти:

борошно – 220-230 г;

розпушувач – 15 г;

сир – 300 г (5-9%);

яйця – 3 шт.;

вершкове масло – 150 г;

цукор – 150 г;

родзинки – 100 г.

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Важливо, щоб продукти були не охолодженими, а кімнатної температури.

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Спосіб приготування:

1. За допомогою вінчика або міксера збийте масло, додайте цукор та добре перемішайте.

2. Додайте в масляну суміш яйця, знову перемішайте.

3. Використовуючи сито, перетріть сир. Також можете використати блендер. Додайте його до масла з яйцями, перемішайте.

4. Змішайте борошно і розпушувач, всипте в сирну масу, додайте родзинки, добре перемішайте. Родзинки треба протримати в окропі 5-10 хвилин, а потім просушити. Тільки після цього їх можна додавати в тісто.

5. Розкладіть тісто у форми, заповнивши тільки на половину. Випікайте у розігрітій до 170°C на 40-45 хвилин.

За допомогою дерев'яної шпажки перевіряйте, чи готова паска. Застроміть її по центру та дістаньте: якщо шпажка суха – спеклася.

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Також UaPortal пропонує рецепт незвичної, шоколадної паски від Євгена Клопотенка. Цією випічкою зможете здивувати гостей, оскільки смак виходить неперевершеним.

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